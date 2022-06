10 habitaciones matrimoniales modernas y atractivas

Y que me lleven el desayuno a la cama . Cuántas veces habremos formulado esa frase mágica que es sinónimo de felicidad y romanticismo a partes iguales. Pero no nos engañemos, no es oro todo lo que reluce y una bandeja tambaleándose insegura sobre un edredón con un par de zumos encima puede terminar convirténdose en un Kandinsky en nuestras sábanas. Pero aún es pronto para renunciar al sueño. Siempre podemos optar por un diseño funcional y bonito que solucione al mismo tiempo el drama del desayuno derramado sobre la cama. ¡Olvida las mesillas de noche de toda la vida! Ahora puedes desplazarlas a tu antojo y colocarlas sobre la cama para poder desayunar como un burgués y con todo el romanticismo que tu cuerpo necesite.