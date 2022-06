Cómo limpiar y mantener superficies de madera

Nos gusta la madera porque es un recurso renovable, orgánico y económico. Este material noble, una de las materias primas de origen vegetal que más ha utilizado el hombre a lo largo de la historia, sigue tan de moda como antes. Y es que es difícil negarse a la belleza de la madera que siempre consigue aportar un toque cálido y acogedor a las estancias.

Si bien es cierto que hay que diferenciar entre maderas blandas, como el abedul o el pino, y maderas más duras, como el roble o el ébano, en general nos encontramos con un material muy resistente y versátil, tanto que lo mismo nos sirve para hacer elegantes muebles de estilo isabelino, como modernos armarios con aire escandinavo, y que tan válido es para recubrir suelos interiores como para colocarlo en las terrazas. A las diferentes caras de la madera ya le dedicamos este libro de ideas.

Pero no debemos olvidar que la madera es un material natural y como tal va cambiando con el tiempo. La madera envejece, lo que no tiene por qué ser necesariamente algo malo, al contrario, la madera envejecida es hoy un recurso que se usa mucho en decoración y las pequeñas cicactrices de este material esconden historias y dan vida y magia a los muebles que construimos con ella. Pero sus bellas imperfecciones no van reñidas con un cuidado del material. La madera requiere un mantenimiento que no siempre damos a nuestros muebles y que es fundamental para ellos.

Hoy queremos hablar de algunos trucos para mantener las superficies de madera en buen estado y asegurarnos que estos muebles sigan con nosotros por muchos años.