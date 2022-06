Baños pequeños: 6 consejos para una transformación genial

¿Tienes un baño pequeño? Seguramente sí, casi todos pensamos que necesitamos un baño más amplio. Y quizás no lo sea realmente, pero en cambio acumulamos allí enseres, toallas, etc y acaba por parecernos minúsculo, provocando una sensación no excesivamente grata.

Pues bien, siempre hay recursos para que, al menos visualmente, tengas la idea de un baño más grande y que todo luzca más. Para eso hay que pensar un poquito la distribución, el uso de ciertos colores, la aparición (o no) de algunos accesorios o la elección entre un tipo de revestimientos u otros.

Esperamos que cualquiera de las ideas que te proponemos te convenza y sobre todo sea lo suficientemente inspiradora y encuentres la solución para que tu baño te transmita la idea de qué es más grande de lo que ahora te parece.