Cómo limpiar los muebles de plástico del jardín – Paso a paso

Ya hemos dicho que la limpieza del mobiliario plástico que tenemos en el jardín es sencilla, pero eso no significa que no lleve su tiempo que evidentemente es directamente proporcional a la cantidad de muebles que poseemos. Por eso, para no cansarnos y como tarea educativa podemos involucrar a toda la familia en este trabajo, incluido los niños.

En realidad se trata de darles el cepillo y que froten en seco lo muebles para que eliminen tanto el polvo como cierta suciedad que se ha podido quedar adherida. Lo cierto es que si hacemos participar a nuestros hijos en esta tarea, lo más importante tal vez no sea que saquen brillo al plástico, sino que comprendan que ellos ensucian, ellos limpian y que las cosas requieren de unos cuidados.