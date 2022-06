¡Declara la guerra a los ácaros del polvo!

Los ácaros son arácnidos que miden menos de un milímetro de longitud y que parasitan otros animales o plantas. Viven entre dos y tres meses y se reproducen muy rápidamente cuando encuentran las condiciones favorables de temperatura y humedad. Los ácaros habitan en el interior de todas las casas, incluso en las más limpias. Se les puede encontrar entre la ropa de cama, en las cortinas, peluches, colchones, alfombras, moquetas, etc. Un gramo de polvo puede contener entre 2.000 y 10.000 ácaros. Su presencia no significa necesariamente que la habitación no esté limpia. Un colchón puede contener dos millones de ácaros, por lo que es posible encontrar 4.000 ácaros a cada paso.