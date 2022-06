Ensillando el salón

El sueño de cualquier amante de los Lego es que todo en su casa se pueda montar y desmontar y darle otras mil formas. ¿Por qué no aplicarlo a los muebles? Pues ese es el concepto que se siguió al idear esta… no, estas sillas. Porque efectivamente, son dos y no una. Se ahorra espacio, se gana en diversión. No hay invento mejor para un salón que este pack de dos por uno.