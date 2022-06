Por qué la decoración 100% blanco es perfecta para ti

En decoración, podemos encontrar el color blanco en todos los elementos que componen una estancia: lo vemos casi siempre en los techos de las viviendas y también es muy habitual como color base de las paredes de la casa. Incluso, si pensamos en los pavimentos, cada vez es más común el empleo de materiales o acabados que apuestan por este color.

En realidad, científicamente hablando, habría que decir que el blanco no es en realidad un color sino la ausencia de colores. Es lo que se denomina un color acromático, aunque suene contradictorio, de claridad máxima y de oscuridad nula. Pero estas característica no hace al blanco menos apto para su uso en diseño de interiores, todo lo contrario, el blanco sigue siendo un color perfecto como base para cualquier propuesta decorativa. El uso del blanco como color predominante de la decoración de una estancia es siempre un valor seguro, una manera de garantizar que la propuesta estética no pase de moda. Por estas y otras razones que a continuación te mostramos, el blanco es un color ideal para la decoración de los interiores de cualquier vivienda moderna.