Materiales saludables: 6 consejos para evitar riesgos

En la naturaleza existen materias primas que han sido utilizadas desde siempre en la construcción de los edificios y viviendas: el barro, la piedra, la cal, la madera… Además, el lugar y el clima de cada zona han sido factores determinantes en su elección y en la aplicación de las técnicas de construcción más adecuadas. No obstante, con el paso del tiempo, se han ido transformando dichos materiales, con el objetivo de mejorar sus características técnicas y propiedades: cemento, hierro, aluminio, subproductos industriales, materiales sintéticos y productos químicos. Pero a cambio, también se han modificado sus características físico químicas y su ordenación molecular para mejorar sus propiedades. Por otro lado, también se han producido sustancias nuevas que no existían en la naturaleza, cuyo riesgo para la salud se empezando a evidenciar. En este artículo te ayudamos a elegir los materiales más eficientes para que tu casa no entrañe ningún riesgo en cuestiones de salud.