Ideas geniales para sobrevivir en un piso pequeño

Lo primero que hemos de hacer es decirle adiós de forma definitiva al desorden que asola nuestra casa. Y es que no hay nada peor que una casa desordenada para hacerla visualmente más pequeña. Algo que nosotros no queremos bajo ningún concepto.

Comienza por echarle un vistazo con cierta perspectiva a tu casa y a pensar si no podrías reestructurar los muebles, la decoración, si no crees que hay cosas que sobran o de las que podrías prescindir, cosas que podrían estar en otro sitio o que no están donde debieran… Ojo, con esto no queremos decir que en los pisos pequeños no se debe tener absolutamente nada de decoración. Para ejemplo, este salón de Mauricio Arruda Design en el que hay cabida para todo pero sin llegar a transmitir sensación de agobio.

Cada cosa ha de tener su lugar exacto en cada espacio y debemos mantenerlo todo lo más ordenado posible siempre.