Caminando por suelos de cerámica

Otra empresa castellonense, esta vez Porcelanite Dos, nos sirve para ejemplificar otra de las grandes ventajas de la cerámica: su instalación. Por un lado, es fácil de instalar y cualquier manitas pueda aventurarse a colocarla con éxito. No obstante hay algunas cosas que es importante tener en cuenta: preparar la zona antes de empezar con el trabajo, medir bien el espacio y prestar especial atención a las juntas. Pero si no eres un manitas no te preocupes. La instalación por parte de un tercero merece la pena, ya que el precio no es elevado.

Por otro lado, la cerámica no es de uso exclusivo en el suelo: en esta foto, el revestimiento de la pared también se hace con cerámica que, a juego con el suelo y el mobiliario, crea un espacio amplio y elegante.