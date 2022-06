Crea un jardín de bajo mantenimiento – 6 ideas útiles

Nadie puede negar que tener un jardín es bonito. Pero no cualquier persona puede mantenerlo. Porque no es sólo cuestión de dejar que la lluvia haga su trabajo de vitalidad y listo. Hay que regar en forma periódica, proteger las plantas ante posibles caídas de granizo, podar las ramas que corresponden y quitar las malas hierbas, ayudar con fertilizantes etc.

Si se quiere tener un jardín bonito, pero que no implique un gran esfuerzo de trabajo, conviene seguir estos consejos para disfrutar de un pequeño espacio verde pero sin que sea un espacio muy complejo de mantener.