Decora tu dormitorio con papel pintado – 7 Ideas originales

Esta vez te proponemos mimetizar el diseño del papel pintado con el resto de la decoración, incluidas las piezas del mobiliario. El resultado sería algo parecido al dormitorio infantil de la fotografía, un buen ejemplo para inspirarte si estás en pleno proceso de amueblar la habitación de los niños. Para que esta composición funcione, has de elegir como color principal un tono pálido, en este caso, la gama de los rosas, que no canse a la vista ni recargue la escena. El estampado del papel pintado también es importante, ya que es el mismo patrón que puedes incluir en la decoración textil como las cortinas, sábanas o cojines. Por último, no olvides utilizar el mayor número de contrastes del color que hayas elegido. El resultado será sin lugar a dudas, sugestivo.