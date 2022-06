Blanco Total: Mitos y Leyendas

Siempre que en decoración y diseño nos preguntamos sobre si el uso de un determinado color o de un determinado elemento es una buena o mala idea, la respuesta no suele ser un sí o un no tajante, pues siempre caben un montón de matices. En este caso podemos afirmar rotundamente que el blanco sí que es un color recomendable para los interiores de vivienda, pero no por ello hemos de apostar por el blanco total siempre. Hay que estudiar bien el tipo de casa, la cantidad de iluminación que tiene, el tipo de personas que la van a habitar, sus gustos o sus usos y costumbres antes de apostar por esta estética, como hacen nuestros expertos en la vivienda de la imagen.