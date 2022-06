¿Vistas feas desde tu ventana? – 7 remedios para solucionar el problema

A veces las vistas poco agraciadas no son a través de una ventana sino dentro de la casa debido a una gran pared o división que está muy desangelada y no sabes cómo decorarla. Para estos casos, una ilustración espectacular puede ser una buena idea de la que no te arrepentirás. Hay auténticos artistas del graffiti que realizan verdaderas obras de arte, murales que están a la altura de cualquier exposición en prestigiosas galerías de arte. Con la ventaja de que si algún día te cansas, pintas la pared y vuelta a empezar.