Ideas para el baño

Hoy nos parece lo más normal del mundo contar en casa con uno o varios cuartos de baño, sin embargo no hace mucho tiempo el baño privado era un lujo reservado solo a los más privilegiados. Desde la Antigüedad, cuando Cleopatra se bañaba con leche de burra para mantener su piel y hasta principios del siglo XX, la intimidad que hoy relacionamos con nuestro cuarto de baño solo podían disfrutarla reyes, nobles y ciudadanos con muy alto nivel adquisitivo. El resto se conformaba con los baños públicos: bien fueran termas romanas, hamanes o letrinas comunes en las corralas.

Y en todos los casos, incluso en las más altas esferas, el baño era algo excepcional: una vez a la semana los domingos y fiestas de guardar. Afortunadamente eso ha cambiado en las últimas décadas. Actualmente es imposible encontrarse una casa sin baño y el único debate actual es si merece la pena poner la bañera de obra o es más práctico tener solo una ducha. Y es que no siempre somos conscientes de la importancia que esta habitación tiene en nuestro hogar. Se trata del cuarto más íntimo de nuestra casa. No es solo un lugar de paso, o un rincón para nuestro cuidado personal, también es un espacio donde relajarse y olvidarse por un momento de los problemas del mundo. Los cuartos de baño, tanto o más que el resto de la casa, también son reflejo de la época y el estilo reinante: de los azulejos floreados de los años sesenta, los grandes sanitarios de los ochenta o el minimalismo de las últimas décadas. Los baños ofrecen muchas opciones de diseño y no siempre es fácil decantarse por una u otra. Los cuartos de baño, al igual que las cocinas, no son tan fáciles de remodelar como otras estancias, donde una mano de pintura o cambiar de lugar los muebles puede ser suficiente para darle otro aspecto diametralmente distinto. Por eso, el diseño de nuestro baño debe ser considerado cuidadosamente y debemos estar muy convencidos del mismo antes de ponernos manos a la obra, ya que es probable que el estilo elegido nos acompañe durante años, si no décadas.

Así que vamos a hablar de diseños de cuarto de baño: la primera habitación de la casa que visitamos nada más salir de la cama y la última que vemos antes de volver a ella. Por eso desde homify pretendemos echar un vistazo a algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de construir nuestro baño, porque ahora que existe la oportunidad de diseñarlo a nuestro gusto, lo difícil es decidir cómo hacerlo. He aquí algunas propuestas de nuestros expertos y algunas sugerencias para crear el baño de nuestros sueños.