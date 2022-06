Consejos para limpiar las ventanas y otras superficies de vidrio

Curiosamente, las escaleras con peldaños de vidrio son de muy fácil limpieza. ¿Quién lo hubiera pensado? Estéticamente diferentes, resistentes y de poco mantenimiento, estas escaleras atraen menos el polvo y la suciedad que las escaleras convencionales. Su limpieza: con un paño húmedo o una aspiradora. Pero hay algo tenemos que tener en cuenta: si no queremos resbalones, mejor no usarlas hasta que no estén completamente secas sus superficies.