Alfombras de vinilo: el estilo a tus pies

Elegir una alfombra para cualquier espacio, suele ser uno de los mayores quebraderos de cabeza al decorar nuestros hogares. La limpieza y el polvo que acumula en la alfombra muchas veces suele ser determinantes a la hora de elegir entre una alfombra u otra. Con las alfombras de vinilo no hay que preocuparse de estos detalles; su fibras no acumulan apenas polvo y su facilidad para limpiar la hacen la elección más propicia para aportar un plus a nuestros espacios.