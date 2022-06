¿Manchas sobre la madera? 7 soluciones INFALIBLES

A la hora de lijar la madera es mucho menos problemático cuando ésta no es teñida pues el color, una vez lijado, será el mismo que el de la superficie (aunque nunca va a coincidir por completo pues la madera va cambiando de tono con el uso). Después, sólo deberemos aplicar 'goma laca' sobre la zona. Las complicaciones empiezan cuando la madera es teñida y el color interior, donde no está coloreada, es mucho más claro que el exterior. Esta situación se da muchas veces en las tarimas flotantes utilizadas para pavimentos y es por ello que no pueden ser lijadas como hacíamos con los antiguos suelos de parqué. Por todo ello, conviene cuidar mucho todas las superficies de madera y protegerlas de manchas y agresiones.