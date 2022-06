Plantas de interior resistentes ¡estas no se te morirán!

¿Eres un auténtico desastre con las plantas? A lo mejor el problema no es que no tengas mano con ellas sino que no has optado por las especies vegetales más adecuadas para tu casa o para tu ritmo de vida. Es indiscutible el hecho de que siempre resultan más agradables los interiores que incorporan plantas naturales y detalles florares, pues no cabe duda de que son elementos muy decorativos, que aportan un toque de color a las estancias, frescura y hacen los ambientes más saludables. Pero por su condición de elementos vivos, implican una serie de cuidados, lo que nos obliga a adquirir una serie de compromisos cuando las incorporamos a la decoración de una estancia que implican tiempo y constancia.

El cuidado de las plantas no es una tarea fácil para todo el mundo, ya sea por una cuestión del carácter personal o por un simple problema de horarios. Si nos encontramos ante este caso, no es necesario renunciar a la presenta de plantas en casa, sino que tenemos que elegir las especies más adecuadas para nuestro estilo de vida y para las condiciones ambientales y climáticas de las estancias en las que vayan a ir colocadas. Así, podremos disfrutar de ellas pero con un mínimo mantenimiento por nuestra parte. Cada planta tiene sus propias características y demanda unos cuidados específicos, existiendo especies realmente resistentes, que se cuidan con extrema facilidad. Por ello, no renuncies al colorido, vistosidad y al resto de beneficios que aportan las plantas en el interior de una vivienda y haz tu hogar más ecológico introduciendo el ’pedazo de naturaleza’ ideal para tu vivienda.