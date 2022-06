Todos lo estamos deseando: ¡La Primavera llega al hogar!

No hay nada más vinculado a la primavera que las plantas y flores. Por ello, si quieres que la primavera esté presente desde el mes de Febrero en tu hogar, no debes olvidarte de incorporar nuevas plantas en cualquiera de sus espacios. Las plantas son elementos maravillosos, aportan oxigeno y son saludables para los ambientes interiores de la vivienda, pero también nos sirven para decorar y aportar toques de color. Por todo ello, suponen un fantástico recurso para hacer los espacios más agradables. Si, por ejemplo, tienes una terraza o balcón en tu hogar, has de ser consciente de que tienes un tesoro en tus manos: aprovéchalo para plantar nuevas flores y especies vegetales. Las plantas aromáticas pueden ser una gran elección para estos espacios, pues son resistentes si están bien elegidas y, además de color, aportarán nuevas fragancias.