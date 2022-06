El barroco no ha muerto: detalles decorativos

La decoración barroca no tiene término medio: o se ama o se odia. Si bien es cierto que siempre da un toque muy elegante y sofisticado a las estancias, su excesivo recargamiento no es apto para todos los públicos. Eso sí, las personas que prefieren diseños elaborados y con muchos detalles encontrarán en este movimiento artístico su verdadero estilo. No obstante, muchos preferirán no despertarse hoy en una habitación al estilo Versalles: la decoración barroca se basa, sobre todo, en los detalles, que combinados con muebles más modernos crean espacios llamativos.

Nos acercamos hoy a habitaciones que han seguido la estela de Luis XIV y se han dejado llevar por los excesos barrocos de los reyes absolutistas. Una decoración de interiores que nos demuestra que el barroco no solo no está muerto, sino que ha aprendido a convivir con otros estilos.