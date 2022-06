Espejos decorativos: reflejos de nuestra personalidad

’Infinitos los veo, elementales // ejecutores de un antiguo pacto // multiplicar el mundo como el acto generativo // insomnes y fatales’. Así concebía el gran Jorge Luis Borges, en su poema 'Los espejos', a estos vidrios que reflejan nuestra imagen y mundo.

Los espejos son magnéticos, atraen, uno no puede dejar de pasar y quedarse unos instantes mirando el reflejo que devuelve. Aquí no se trata solo de presentar diversas ideas para el clásico espejo del baño, al que se le puede poner marcos y accesorios para darle más originalidad, sino también de conocer diversos espejos decorativos para salones, dormitorios y otros ambientes de la casa. Muchos no sirven para reflejarnos, porque se presentan fragmentados, pero la idea es dar un toque de creatividad al ambiente.