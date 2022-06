¡De casa normalucha a vivienda moderna!

No es que la cocina no pudiese utilizarse estando como estaba. No es que estuviese rota. Es que se había quedado completamente anclada en el tiempo, en unas cuantas décadas atrás. Una cocina común como hay miles en el mundo. Los colores son apagados, antiguos… los materiales completamente desfasados. Por lo que los nuevos compradores de la casa no dudaron ni por un segundo el renovarla al 100%.