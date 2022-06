Para los no tan peques de la casa: especial dormitorios juveniles

Comenzamos con la única propuesta con la que no vamos a hablar de camas, de dormitorio en sí. Si tu hijo/a tiene una habitación de grandes dimensiones, podéis apostar por una propuesta tan original y divertida como esta. ¡Y es que si está la primera de la lista es por algo! Nos encanta no sólo la idea de introducir un pequeño salón en su cuarto, si no la forma de hacerlo. El diseño del mobiliario, los colores… pero sobretodo la estantería que sigue la línea de la cebra de vinilo en la pared. Una auténtica maravilla de rincón.