Ilusiones ópticas: magia en el diseño

Para los artistas urbanos, el espacio público es el lienzo para transmitir un mensaje y una forma de interacción con la sociedad. Pero si bien el grafiti no siempre es considerado arte, si exceptuamos casos como el del archiconocido Banksy, las pinturas murales en las paredes y los trampantojos logran mezclar el plano bidimensional con el tridimensional a tal punto que, a primera vista no podremos distinguir lo real de la interpretación, lo palpable de la ilusión. Si queremos recubrir de verde la fachada de nuestro edificio, pero no queremos tener que preocuparnos de las plantas, siempre podemos crear árboles bidimensionales. No dan sombra, pero quedan así de bien.