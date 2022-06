Una casa encantadora con un fabuloso secreto

No se a vosotros, pero a nosotros nos encantan las casas en la playa. Sobre todo esas a las que no solo vas en pleno mes de agosto, sino aquellas a las que puedes ir en invierno, arroparte con una manta y leer un buen libro mientras escuchas las olas del mar.

El proyecto que hoy os presentamos es uno de estos. Una casa situada en un área definida de espectacular belleza natural en la costa de Cornualles, al sur de Inglaterra, y que fue ganadora del LABS Building Excellence Award como Mejor vivienda unifamiliar del 2013.

Si no queréis perderos esta vivienda inspirada en las playas californianas, seguid leyendo. El proyecto de The Bazeley Partnership no os dejará indiferentes.