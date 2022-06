Casa viejuna crece 123 m² ¡gracias a una reforma!

Hoy os presentamos uno de esos proyectos de los que no se encargan todos los días. Se trata de la ampliación de una vivienda. Pero no de una vivienda cualquiera, sino de una casa construida en 1930 en Nantes. Además, esta construcción ya había sufrido otra ampliación en 1980, pero la verdad es que no satisfacía las necesidades de los propietarios. Por eso, el estudio de arquitectura y urbanismo francés Goulet Lambart decidió demoler la última ampliación y empezar de cero, pensando un nuevo volumen adosado a la edificación preexistente, abierto al jardín y generando un patio.

¿Queréis saber cómo ha quedado?