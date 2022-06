Objetos singulares para decorar tu hogar

Un sofá de tres plazas no siempre debe estar ocupado por tres personas. Entonces, ¿por qué no adaptarlo en cada momento a las diferentes situaciones? Este es el planteamiento que se esconde detrás del sofá Facile, que tiene la capacidad de personalizarse según los gustos del usuario. Un verdadero objeto de diseño que no deja de cumplir su función como sofá: ser cómodo, pero de una manera mucho más práctica. Así, si no hay una tercera persona presente, el espacio vacío puede convertirse en una mesa auxiliar para dejar bebidas o revistas, o para tumbarse a leer en una u otra posición.