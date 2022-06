TOP 5: De casa de pueblo en ruinas a maravilla arquitectónica ¡y muchas ideas fabulosas!

¡Oh, oh! Nuestros invitados, esos a los que no esperábamos hasta dentro de un par de días, nos dicen que están a punto de llegar. ¿Y qué hay de aquéllos que se presentan sin avisar? ¡Menuda faena! Con tantas prisas, la agilidad apremia, y conseguir que nuestra casa luzca como los chorros del oro (o como mínimo, algo presentable) es nuestra prioridad. ¡Que no cunda la histeria! En homify sabemos que limpiar, aunque no se trata de las tareas más difíciles cuando hablamos de interiores, sí requiere seguir una serie de trucos y consejos para que salgamos victoriosos.