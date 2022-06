Casas prefabricadas – La arquitectura del mañana… hoy

No, no nos hemos confundido al escribir el título de esta fotografía. Hablamos ahora de una vivienda que no sólo es prefabricada, si no que también se puede transportar de un lado a otro. Sus dimensiones permiten que se pueda llevar perfectamente en un camión (27 metros cuadrados y 80 metros cúbicos). ¿Qué te parece la idea?

Es la casa de los sueños de esas personas con cierto espíritu nómada que buscan viajar y cambiar de aires cada poco tiempo pero sin renunciar al confort que da sentirte en casa estés donde estés. Es una casa que, aunque parece sencilla, combina esa sencillez estética con todos los elementos necesarios para vivir de una forma más que confortable. Cuenta con un salón, una cocina, un dormitorio y un baño completo.