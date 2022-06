8 fabulosos revestimientos para el suelo de tu salón

Los suelos no tienen porque ser una superficie de apoyo para nuestros muebles y nosotros mismos. No. ¿Por qué no convertirlos en algo dinámico y digno de ser mirado? Está claro que esa idea no es excesivamente práctica en el caso de superficies muy grandes, ya que puede ser incluso contraproducente y resultar una sobrecarga visual hasta mareante. Sin embargo, ciertas zonas, ámbitos o detalles pueden ser ideales para crear una especie de mosaico a base de azulejos, cuya ornamentación nos propone juegos visuales muy entretenidos.