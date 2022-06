7 casas de madera extraordinarias

Las casas de madera más clásicas en nuestro país tienen una forma deudora de las casas de los Alpes, posiblemente porque en España no son excesivamente habituales las casas únicamente construidas en madera. Por ellos, aunque pueda haber casas que cuadrarían perfectamente en un paraje suizo, lo cierto es que aquí hacemos ciertas interpretaciones de esas formas. Por ejemplo, suelen poseer amplios porches que en ocasiones pueden recorrer incluso varias fachadas de la edificación, dado que aquí el clima es mucho más suave. También por motivo climáticos, los tejados no tienen una acusada vertiente, lo que hace que no aparezcan en su parte alta buhardillas habitables. En definitiva, es un tipo de construcción importada pero adaptada a nuestro territorio.