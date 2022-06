Transformar residuos en objetos de valor – 8 ideas geniales

Tal vez como complemento a la anterior mesa de estudio puede incluirse una lámpara como la que vemos en esta imagen.

Se trata de una lámpara cuyo pie está realizado con la tabla de un monopatín partida en dos. Posiblemente ya no uses ese monopatín, cosas de la edad, pero te resistes a tirarlo, aunque ya no sabes donde guardarlo. Por eso, soluciones como estas permiten que te siga acompañando un juguete, que desde luego cada vez que lo veas solo te puede traer buenos recuerdos.