Vacaciones por Europa: 5 casas rurales en 5 países

Vivir en una casa rural no significa vivir sin lujos. Para muestra esta casa de campo al norte de París. Sin renunciar al viejo encanto del edificio, que tras los trabajos de renovación se ha mantenido en la medida de lo posible, una lujosa piscina nos espera en el patio. ¿Por qué no? Vivir como reyes en el campo no tiene por qué ser tan complicado.

