7 barbacoas para patios y jardines pequeños

En ocasiones no solo tenemos un patio pequeño que no nos permite disponer de la barbacoa enorme que en realidad nos gustaría tener. Además ese patio es compartido y no puedes generar en él humos que molesten a los vecinos o impregnen de aroma sus coladas tendidas. En esos caso hay que recurrir a las barbacoas de gas.

No hay que desanimarse, en este sentido las posibilidades son cuantiosas, desde sencillas barbacoas que parecen una maleta, hasta otras que son un pequeño mueble donde integrar la botella de butano que las hace funcionar. Cualquiera de ellas puede proporcionarnos un exquisito banquete.