6 formas infalibles de mejorar un interior aburrido

Últimamente se ha puesto más de moda que nunca el reciclar mobiliario antiguo para restaurarlo y darle un nuevo uso, así como el DIY (Do It Yoursefl), es decir, hacerlo por ti mismo. Hay elementos que si no sabemos verlos con otros ojos jamás podríamos creer que pueden llegar a ser perfectos compañeros de nuestra decoración.

Un buen ejemplo sería el de esta imagen, donde un barril de metal (fácil de encontrar en cualquier fábrica o industria, incluso en bares si nos fijamos en los barriles de cerveza) se convierte en una inesperada librería. Se trata de introducirnos en un mundo donde, por ejemplo, un puñado de palets abandonados al lado de un contenedor de basura, se convierten en un precioso conjunto de mobiliario chill out para nuestra terraza.