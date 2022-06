Camas abatibles horizontales: de arriba a abajo y de dentro a afuera

Al abatir una cama empotrada desde cualquier estructura, el espacio situado por debajo de la cama una vez abierta queda condenado. En este ejemplo que te mostramos, no sólo no queda condenado, sino que además es un área fija de estar, con sillones y que se puede dedicar, entre otras cosas, a la lectura. Al descender desde mayor altura son necesarios dos mástiles metálicos que sirvan de apoyo al peso de la cama, tan disimulados que no interrumpen el paso.