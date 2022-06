La pareja eterna: el blanco y negro en el diseño

Aunque ambos pueden combinarse con otros colores, hace ya algunas décadas que el blanco y el negro se juraron amor eterno. Pueden ser felices por separado o juntándose con otros colores, pero sin duda, cuando estos dos colores se encuentran saltan chispas.

Si existe alguien que apostó por ellos y promovió este amor, no es otra que Coco Chanel. Revolucionaria de la moda, Chanel nos mostró qué no existe nada más elegante que un conjunto en blanco y negro: ’Las mujeres piensan en todos los colores excepto en la ausencia del color. He dicho que el negro lo tiene todo. El blanco, también. Su belleza es absoluta. Ambos son la perfecta armonía.’

Esta historia es aplicable a todos los campos del diseño. En la fotografía, por ejemplo, aunque las técnicas han evolucionado, las imágenes en blanco y negro siguen teniendo un encanto diferente a las fotos con color. En la actualidad, este tándem se ha extendido a la arquitectura y al diseño de interiores, pintando espacios y mobiliario y llevando la elegancia a las cuatro paredes de nuestro hogar.