10 mesas de diez para tu terraza

Sí, madera y blanco… la combinación perfecta. Si además trasladamos este tándem a un mueble bajo como este, y acompañado por unos butacones de exterior como los de la foto… ¿quién no va a querer pasar en esta zona el verano entero? Este dúo de mesas, bajitas prácticamente a ras de suelo, proporcionan una estética chill out de lo más recomendable para relajarse y tomar algo en cualquier tipo de terraza. No pienses que sólo quedarán bien en un entorno tan idílico como este… Atrévete a ponerlas en tu ático en la ciudad.