Atrévete a modernizar tu salón con estas ideas

Cada uno de los detalles de este particular salón logran un look urbano, incluso industrial, pero que no logra acabar con una estética que se torna acogedora. Los muebles son de Cor y simplemente, nos encantan. El tono verde botella del sofá y del apoya pies a modo de mesa puesto delante, quedan genial en un espacio tan luminoso como este. Pero este tono no es recomendable si tienes un salón interior o con poquita luz. Nos gusta muchísimo el detalle de las mariposas en la pared, suavizando la estética industrial con un toque algo más naif.