Cada detalle cuenta: accesorios de cocina

Encimeras, armarios o fregaderos son algunos de los aspectos que seguro encabezan nuestra particular To Do List a la hora de decorar la cocina de casa. Centrar todos nuestros esfuerzos en estos elementos está bien, pero no tiene por qué justificar relegar a un segundo plano los pequeños detalles, que al fin y al cabo, son los que acaban por darle ese toque especial y personal a cada uno de nuestros espacios.

Bien dijo un día Aristóteles: El todo es más que la suma de las partes Y decorar la cocina se puede básicamente resumir en su sabiduría. Porque, ¿de qué nos sirve acertar con la encimera, cuando el resto de la decoración nos ha quedado un tanto pobre, en cuanto al atractivo visual se refiere? Los pequeños accesorios son una parte más y muy importante dentro de esta suma, por eso hoy queremos dedicar este libro de ideas a las propuestas más divertidas y curiosas en la materia que nos traen nuestros expertos.