Jardines de interior ¡7 claves para presumir!

¿Te gusta el verde pero sientes que un par de plantas no es suficiente? ¿Vives en un bajo que da a un patio? ¿Te apasionan los jardines japoneses? Si tu respuesta es sí a cualquiera de estas opciones ¡crea tu propio jardín interior! Bien es cierto que no todas las casas cuentan con esa posibilidad. Los pisos muy pequeños no pueden permitirse el lujo de destinar una zona específica a un jardín y seguramente tengan que conformarse con un arbolito, un jardín vertical o algunas de nuestras ideas para decorar con plantas. Pero si tu casa lo permite, acristalar una zona y colocar dentro algo de verde en su interior le dará una vida especial, además de resultar muy decorativa. Echa un vistazo a las siguientes claves que te proponemos en homify, no nos andamos por las ramas a la hora de aconsejarte lo mejor para ti.