Sofá cama: el mueble olvidado que te facilitará la vida

Sería muy comprometido alojar a tus invitados en una zona por la que tienes que pasar para ir al baño, a la cocina o cualquier otro lugar por el que el tránsito de las personas pueda interrumpir el descanso. Lo ideal sería disponer de un cuarto de invitados, pero no siempre se dispone de él y nos toca acomodar a los amigos o familiares en el salón. Si has de coger algo de aquí, hazlo antes de que se acuesten para no alterar su intimidad. Evita la indiscreción.