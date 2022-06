Guía a seguir para amueblar tu casa por primera vez

Sería una auténtica locura contar con una terraza como esta y no sacarle partido. Muchos de nosotros soñaríamos con un espacio como este, especialmente en las congestionadas zonas urbanas, donde desde lo alto de nuestra terraza apenas oímos el murmullo del tráfico.

Aunque sea un espacio exterior, no podemos caer en el error de no considerarlo un espacio más de la casa. A veces la falta de espacio nos puede llevar a considerar la terraza como un lugar donde acumular cosas inservibles y el resultado es que no nos encontramos a gusto en este entorno. Este entorno nos permite entrar en contacto íntimo con la naturaleza, de ahí que apostar por los detalles vegetales aporte un extra de frescura a nuestro hogar, a parte de que ayudará a limpiar el aire que respiramos.