Fachadas curvas: rompiendo con la línea recta

Estamos acostumbrados a que los edificios que nos rodeen estén llenos de ángulos rectos, pero ¿qué pasa con las formas redondeadas? Menos frecuentes en la arquitectura funcional, la línea curva es una rareza que sorprende y que al mismo tiempo es increíblemente bella. Ya lo decía el arquitecto brasileño Óscar Niemeyer:

No es el ángulo recto el que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida.

Hoy nos fijamos precisamente en edificios cuyas fachadas se escapan de la convencional línea recta para hacer de la curva su santo y seña.