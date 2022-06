6 ideas de almacenaje en el dormitorio – ¡Sencillas y prácticas de llevar a cabo!

ONE STUDIO

ONE STUDIO

Uno de los elementos más anti estéticos que podemos (pero preferimos no hacerlo) encontrar en un dormitorio, son los cables de los aparatos eléctricos que hay en la misma. Aunque no se trata solo de una cuestión de estética ya que también pueden provocar accidentes.

La mejor manera de prevenir sustos, a todos los niveles, es ponerlos a buen recaudo, esto es, procurar restringirlos al perímetro de la habitación fijándolos con tachuelas especiales para no perforarlos. No obstante, si el problema cae del techo, da rienda suelta a tu imaginación (como en este diseño de la firma One Design) y diseña una instalación o una lámpara original.