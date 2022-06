Casas de madera: medidas de seguridad CONTRA INCENDIOS

Ojalá nunca tengas que recurrir a estos consejos, pero si así fuera, lo primero de todo, procura no ponerte nervioso. Trata de dar la voz de alarma, sin alarmar a la familia y avisa a los bomberos. Salid de la vivienda si es un fuego no controlable y no dejes puertas abiertas para evitar su propagación. En caso de no poder salir de una estancia, tapa las rendijas de las puertas con toallas húmedas para evitar el paso del humo y pide auxilio para que sepan dónde te encuentras. Si hay mucho humo dirígete hacia la salida agachado y trata de no separarte de la pared. No olvides coger las llaves de casa para facilitar la entrada de los bomberos y procurar cerrar la puerta de la entrada al salir.