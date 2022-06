10 lámparas de pared ante las que caer rendido

Puedes encender la luz o puedes creerte en medio de un concierto rock y darle a la batería. Original se mire por donde se mire, tanto por la forma como por la intención. Unos focos que se dirigen precisamente al lado contrario del que deberían ir orientados. Todo un ejemplo de luz indirecta que utiliza los reflejos para iluminar de una forma diferente y mucho más tenue. No faltará luz en tu casa pero más de uno se creerá que has decidido colgar los platillos de la batería en la pared. En un Hard Rock Café lo harían… ¿por qué tu no?