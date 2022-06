La elección del suelo en una vivienda es fundamental para crear ambientes únicos y con personalidad. A la hora de elegir el tipo de suelo es fácil perderse entre un montón de opciones. Hoy, vamos a ver algunas de las ventajas de un pavimento de madera, un material que está de muy de moda, tanto aplicado al mobiliario como a los revestimos.

Existen distintos tipos de pavimentos que emplean como base la madera entre los que hay que diferenciar puesto que su aplicación y su comportamiento es diferente en unos y otros. Los suelos de tarima no deben confundirse, por ejemplo, con los suelos laminados. El término de tarima flotante, aunque a veces se utilice erróneamente, hace referencia a suelos de madera y no debe ser empleado para referirse a suelos laminados sintéticos. Estos últimos se componen de varias capas, normalmente de productos derivados de la madera pero no de madera como tal, siendo la última capa un compuesto sintético (generalmente a base de resinas de melamina a alta presión). La tarima flotante, aunque también está formada por piezas de un material laminado, sí utiliza diferentes capas de madera natural (generalmente de pino) siendo la capa final de madera más noble.

Las maderas empleadas en los suelos de tarima flotante están certificadas, lo que hace de este sistema una opción muy respetuosa con el Medio Ambiente, además de comportarse como un fantástico aislante térmico y acústico. Los suelos de tarima, entonces, son una opción perfecta para una vivienda actual.