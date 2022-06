Mi cocina en un solo mueble

Pero la funcionalidad no está reñida con la elegancia. Los tonos grises, sobre todo los oscuros, aporta un plus de estilo a cualquier habitación, no lo descartemos para la cocina. En vez del tradicional blanco aquí se opta por un tono gris marengo. Y aquí además tenemos cajones: muchísimo almacenaje en un solo mueble de apenas un metro veinte de ancho. Práctico, elegante y funcional. El combo perfecto para cualquier cocina. Y más perfecto aún si la cocina no es excesivamente grande.